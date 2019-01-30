Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил самопровозглашённому "президенту" Венесуэлы Хуану Гуаидо выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил судья Маикель Морено.

"Запрет на выезд из страны без разрешения до завершения следствия; запрет на отчуждение и залог собственности, а также блокирование и обездвиживание банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", — написал он в Twitter.

Верховный судья добавил, что заверенная копия материалов по делу будет направлена Генеральному прокурору республики.

3/3 La decisión de la Sala Plena, con ponencia del Mag. Juan José Mendoza Jover, 2do.VP del @TSJ_Venezuela, también acordó remitir copia certificada de las presentes actuaciones al fiscal general de la República, @TarekWiliamSaab pic.twitter.com/T9SrNKNsCz — Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) 29 января 2019 г.

Напомним, в начале января Николас Мадуро во второй раз стал президентом Венесуэлы, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США.

23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя и.о. президента. Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.