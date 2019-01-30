Инфляция в УрФО в 2018 году оказалась ниже общероссийской

По итогам 2018 года инфляция в Уральском федеральном округе составила 3,3%, тогда как по России – 4,3%.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском ГУ Банка России, в декабре по сравнению с ноябрем, годовая инфляция выросла на 0,5 п.п., как и в России в целом, в основном за счет цен на некоторые категории продуктов питания.

Самая низкая продовольственная инфляция по итогам года сохранилась в Ямало-Ненецком автономном округе - 0,8%. Ускорение продовольственной инфляции в декабре в УрФО в наибольшей степени было вызвано более заметным (на 1%), чем годом ранее (на 0,6%), ростом цен на фрукты и овощи. Так, подорожали импортируемые апельсины и бананы. Кроме того, из-за сокращения объемов поставок лука и капусты из других регионов выросла стоимость местной продукции.

Такая ситуация, вероятно, сохранится до начала поступления овощей нового сезона из стран ближнего зарубежья предстоящей весной.

Ускоренное подорожание мясной продукции и яиц связано с ростом издержек производителей на корм и импортные пищевые добавки, а также на оплату электроэнергии и водоснабжения.

В сегменте непродовольственных товаров, в Курганской и Челябинской областях наиболее заметно подорожали импортные автомобили, в Свердловской - медицинские товары.