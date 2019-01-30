30 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

Похищения, убийства, вымогательства: в Тюменской области будут судить членов ОПГ

В Тюменской области предъявлены обвинения восьми жителям региона, а также - Омска и Москвы, пятеро из которых - участники банды.
Как сообщили Накануне в СКР, они обвиняются в похищении людей, вымогательствах и убийствах.
Участники вооруженной банды действовали в Тюменской области с 1998 по июнь 2018 года. Чтобы похищать чужое имущество в особо крупных размерах, при совершении нападений злоумышленники применяли различное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
Жертвами членов ОПГ становились бизнесмены. Изначально жертву похищали, а затем требовали деньги. В случае сопротивления, с бизнесменом расправлялись. На счету преступной группы четыре убийства. Бандиты получили от своих жертв более 20 млн руб.
Деятельность преступной группы была пресечена лишь в 2018 году.
В настоящее время материалы уголовного дела превышают 100 томов. Проведено более 150 экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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Похищения, убийства, вымогательства: в Тюменской области будут судить членов ОПГ

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Теги: ОПГ, Банда, убийства



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