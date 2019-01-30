Россиянам пообещали рост зарплат на 4%

В 2019 году реальная заработная плата в России вырастет как минимум на 4%.

Таков прогноз экспертов Финансового университета при правительстве. Аналитики говорят, что рост реальных доходов в текущем году затормозится, поскольку зарплаты составляют лишь их часть.

Лишь в 2020 году этот показатель начнет рост и увеличится минимум на 1%, что связано с низким темпом роста экономики, который составляет менее 2% в год.

Также эксперты считают, что в ближайшие два года сохранится тенденция к снижению интереса россиян к дорогим покупкам, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, в каких регионах России зарплаты будут расти с наибольшими темпами.

В Центральном ФО наибольшие зарплаты прогнозируются у москвичей - 73,7 тыс. руб., а в будущем году повысятся до 77,8 тыс. руб.

Наибольшая заработная плата в Северо-Западном федеральном округе ожидается у жителей Ненецкого автономного округа. Их средняя зарплата в наступившем году составит 83,5 тыс. руб., а в 2020 — 88 тыс. Аналогичные темпы роста ожидаются у жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга. Их зарплата поднимется до 54 тыс. руб. в этом году, и до 62 тыс. - в следующем.

Самые высокие зарплаты в стране ожидаются на Чукотке. В 2019 году она составит 95,5 тыс. руб. в месяц, в 2020 — около 101 тыс. руб. в месяц.