Продавцы заморозят цены на приставки для цифрового ТВ

Крупные российские торговые сети 31 января подпишут документ, согласно которому стоимость на ТВ-приставки, необходимые для перехода на цифровое телевидение, не превысит 990 руб.

Как сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков, в первые дни перехода на цифровое вещание в пилотном регионе — в Твери — был ажиотажный спрос на оборудование для цифрового ТВ, и как следствие - произошел скачок цен на приставки.

Министр уверяет, что стоимость таких приставок не превысит 1 тыс. руб.

В середине декабря ФАС уличила крупные торговые сети "Эльдорадо", "Юлмарт", DNS, "М.Видео" в завышении цен на ТВ-приставки. Это произошло после того, как в России начался постепенный обязательный переход на цифровое телевещание. Антимонопольное ведомство сообщило, что в низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30 до 100%, в сегменте свыше 1 тыс. руб. — от 5 до 83,9%, сообщает РБК.

Напомним, 11 февраля отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов произойдет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и в Чечне.

15 апреля аналоговый сигнал отключат в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.

Остальные 57 регионов перейдут на цифровое телевидение 3 июня, в том числе Санкт-Петербург, Крым, Свердловская область, Пермский край, ХМАО, Челябинская область.