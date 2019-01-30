Банк России предложил ввести ипотечные каникулы

Банк России предложил предоставлять ипотечные каникулы россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, например - потеряли работу.

Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один ипотечный кредит, может составить один год. При этом каждый отдельно взятый перерыв не может длиться более полугода.

Таким образом, брать "отдых" по одному кредиту можно будет неоднократно. В Банке России допускают, что в период кредитных каникул заемщики смогут сами решать, приостанавливать выплаты полностью или только снижать их размеры, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в прошлом году в России выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн руб.

По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 50%. Средняя ставка за год упала на 1 п.п. и достигла исторического минимума — 9,6%. Как считают аналитики, в 2019 году продолжится рост объемов выдач ипотечных займов, но более низкими темпами. Сегодня ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,7 трлн руб.