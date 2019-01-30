Абэ не исключил появление американских военных баз на Курилах

В случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.

Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Хотя согласно Договору о безопасности между США и Японией военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены (базы. — прим. ред.)", — сказал Абэ.

Однако премьер не ответил вопрос про обсуждение этой темы с Москвой. Абэ объяснил это тем, что комментарии "могут негативно повлиять на ход переговоров", сообщает РИА "Новости".

Ранее в Кремле также не стали комментировать информацию японских СМИ о том, что правительство Японии допускает возможность размещения военных баз США на островах Южных Курил в случае передачи их Токио.

"Я не стал бы каким-то образом комментировать информацию, которая вышла сегодня в одном из СМИ Японии, потому что это касается содержания беседы секретаря Совбеза Японии и секретаря Совбеза России, встречи, которая была месяц назад. Мы, как известно, никогда содержание встреч сами не публичим, тем более, когда это содержание носило закрытый характер", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.