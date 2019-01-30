Гуайдо: Россия останется в плюсе в случае смещения Мадуро

Россия лишь выиграет в случае окончательного смещения с поста действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, который объявил себя временным главой государства. Он говорит, что его "назначение" президентом было согласовано с правительством США, и что Вашингтон является его главным сторонником. Одновременно Гуайдо уверен, что может привлечь на свою сторону Москву и Пекин.

"У них очень тесные экономические связи с Венесуэлой, и они очень хорошо знают, что Мадуро никого не защищает. Он даже не заботится о нашей экономике", — отметил лидер оппозиции. Гуайдо подчеркнул, что, согласно прогнозу, инфляция в Венесуэле в 2019 году составит 2 млн процентов.

Ранее он обвинил Мадуро в неспособности защитить интересы иностранных инвесторов, в частности, российских и китайских, сообщает Lenta.ru.

Напомним, США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которая является акционером в шести совместных предприятиях с "Роснефтью". "Роснефть" и PDVSA участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле: СП PetroVictoria, проекты Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. Суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. Как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее отказался комментировать возможные потери компании из-за политического кризиса в Венесуэле.