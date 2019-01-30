30 Января 2019
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Политика В России За рубежом

СМИ сообщили о секретном предложении КНДР со стороны российских властей

Власти России предложили правительству Северной Кореи построить в стране атомную электростанцию.

В обмен Москва просит отказаться от ядерной и ракетной программ, пишет издание Washington Post со ссылкой на американские источники. Предложение было сделано осенью 2018 года, позднее о нем стало известно спецслужбам США.

По данным газеты, Россия будет эксплуатировать АЭС и вывозить на свою территорию побочные продукты и отходы функционирования объекта, чтобы снизить риск использования этих материалов для создания ядерного оружия.

Как отмечает издание, предложение направлено на подрыв переговоров Вашингтона и Пхеньяна и говорит о стремлении Москвы завоевать долю на энергетическом рынке КНДР, сообщает РИА "Новости".

Ранее американские СМИ выяснили, что сотрудники ЦРУ США и разведки Северной Кореи на протяжении последних 10 лет поддерживали тесные связи. Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома, стороны проводили консультации, а американские представители не раз посещали Пхеньян. По данным газеты, большинство сведений об этих контактах засекречены, но удалось выяснить, что Северную Корею посещали заместители главы ЦРУ Майкл Морелл и Эврил Хейнс.

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СМИ сообщили о секретном предложении КНДР со стороны российских властей

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Теги: КНДР, АЭС, ядерная программа



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