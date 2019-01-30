Два судна сгорели в Хабаровске

Пожарные потушили два горевших судна, которые были пришвартованы в одном из затонов в Хабаровске.

Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение на двух пришвартованных неиспользуемых судах. Огонь охватил машинное отделение одной из барж, а также обшивку судна. Тушение осложнялось наличием в трюмах топлива.

Пожарные вынесли с судна около десяти кислородных баллонов. Возгорание удалось локализовать спустя полчаса.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины пожара и виновные, сообщает "Интерфакс".