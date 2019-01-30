Задержан подозреваемый в лжеминировании десятков учреждений в Приморье

Силовики Приморского края установили подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании, поступивших на минувшей неделе в социальные объекты и государственные учреждения во Владивостоке.

Задержанный дал признательные показания. Сообщения он рассылал с помощью электронных писем. Информация о бомбах оказалась ложной. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

23 января сообщения о заминировании получили пять больниц, 26 школ, 10 торговых центров, а также органы власти - всего 46 анонимных сообщений с угрозами взрывов.

При этом письма приходили с разных IP-адресов, которые были зарегистрированы на территории Ближнего и Дальнего Востока, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 29 января волна "минирований" прокатилась по Кургану, Перми и Екатеринбургу.