04 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

Свердловские полицейские спасли людей из заглохшего на трассе автобуса

Ночью 3 января пассажирский автобус, который ехал по трассе "Пермь - Екатеринбург", заглох. Он двигался из Челябинска в Пермь, в салоне находилось 49 пассажиров, среди которых были дети.

Стоящий автобус увидели сотрудники ГИБДД и сообщили о случившемся своим коллегам из Первоуральска, те выехали на место и выяснили, что автобус сломался, завести его не получалось, так как требовались запчасти, которых у водителя не было.

"В отделе внутренних дел Первоуральска было принято решение немедленно организовать перевозку с сопровождением пассажиров из автобуса к ближайшему гостиничному комплексу", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Уже в гостинице родителей с детьми расселили по номерам, остальные пассажиры ждали новый автобус, который выехал за людьми из Перми.

автобус, спасение, трасса(2019)|Фото:ГИБДД Первоуральска

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Свердловские полицейские спасли людей из заглохшего на трассе автобуса

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Теги: Первоуральск, трасса, автобус, ГИБДД, полицейские, заглох



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