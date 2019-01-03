Свердловские полицейские спасли людей из заглохшего на трассе автобуса

Ночью 3 января пассажирский автобус, который ехал по трассе "Пермь - Екатеринбург", заглох. Он двигался из Челябинска в Пермь, в салоне находилось 49 пассажиров, среди которых были дети.

Стоящий автобус увидели сотрудники ГИБДД и сообщили о случившемся своим коллегам из Первоуральска, те выехали на место и выяснили, что автобус сломался, завести его не получалось, так как требовались запчасти, которых у водителя не было.

"В отделе внутренних дел Первоуральска было принято решение немедленно организовать перевозку с сопровождением пассажиров из автобуса к ближайшему гостиничному комплексу", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Уже в гостинице родителей с детьми расселили по номерам, остальные пассажиры ждали новый автобус, который выехал за людьми из Перми.