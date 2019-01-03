Погибли 39 человек. В Магнитогорске завершены поисково-спасательные работы

В Магнитогорске сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения жилого дома, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС России.

Всего из-под завалов извлекли 39 тел погибших. Как отметили в МЧС, больше под завалами нет людей - ни мертвых, ни живых.

Напомним, подъезд жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Предварительная причина - взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах всего уральского региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже определился с размером компенсации семьям погибших и пострадавших в результате обрушения дома.

В МЧС также добавили, что под завалами могут находиться домашние животные. Их розыском спасатели продолжат заниматься.