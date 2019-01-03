Симоненко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Такое решение принял съезд КПУ, говорится в видеообращении Симоненко в Facebook.

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"Если мы не скажем режиму "нет", здесь страны не будет", - сказал Симоненко.

Отметим, что в декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность КПУ. Однако 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, и рассмотрение дела длится до сих пор, а значит, решение суда о запрете так и не вступило в силу.

При этом на Украине запрещена коммунистическая символика. В украинском законе об осуждении коммунизма прописано, что регистрация Компартии как субъекта избирательного процесса запрещена.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле СБУ устроила обыски в офисе ЦК КПУ. Сайт партии был закрыт, однако вскоре он появился под другим адресом.