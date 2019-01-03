К Борису Дубровскому идут люди, пострадавшие от обрушения жилого дома в Магнитогорске

На прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, который уже несколько дней находится в Магнитогорске, 3 января пришли 28 человек - глава региона принял и выслушал каждого.

Также на личном приеме Дубровскому поступило 18 обращений, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

Напомним, обрушение жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря прошлого года. На данный момент из-под завалов спасатели достали тела 38 погибших. Борис Дубровский уже утвердил размер финансовой помощи семьям погибших и пострадавших.