Евгений Малкин в матче НХЛ вышел в коньках, на которых написал: "Магнитогорск, мы с тобой"

Российский хоккеист Евгений Малкин, играющий в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинс", перед матчем с "Нью-Йорк Рейнджерс" подписал свои коньки, выразив соболезнования пострадавшим в трагедии в Магнитогорске - соответствующая запись появилась в официальном аккаунте клуба в Twitter.

На своих коньках Малкин сделал две записи - по одной на каждом: "Магнитогорск, мы с тобой" и "Магнитогорск всегда в моем сердце".

Известно, что прославленный хоккеист был воспитанником магнитогорского "Металлурга".

Как ранее сообщало Накануне.RU, подъезд жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Предварительная причина - взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах всего уральского региона. По данным на 3 января, спасатели извлекли из-под завалов тела 38 погибших.