Из Франции экстрадировали экс-министра финансов правительства Подмосковья

Экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, которого обвиняют в многомиллиардном мошенничестве, экстрадирован из Франции в Россию, об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В России Кузнецова привлекут к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Причиненный ущерб подмосковным организациям жилищно-коммунального хозяйства и фирме "Мособлтрансинвест" от действий Кузнецова оценивается в 14 млрд рублей.