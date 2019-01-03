03 Января 2019
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Общество Курганская область

Сити-менеджер Кургана пообещал чистить дороги от снега и вовремя убирать мусор

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов заявил, что уборка улиц города от снега должна проходить оперативно - сейчас на дороги выведена вся техника.

Как отметил сити-менеджер, нужно строго контролировать исполнение контрактов по уборке территорий Кургана.

В пресс-службе администрации Накануне.RU сообщили, что ночью 3 января все центральные улицы, а также шоссе и проспекты были вычищены от снега, всего было вывезено почти 1,3 тонн снега.

Также Андрей Потапов провел совещание с руководителями управляющих компаний и перевозчиками твердых коммунальных отходов. Ранее в некоторых дворах жители замечали кучи мусора на контейнерных площадках.

"Не все управляющие компании добросовестно подходят к решению данных задач и несвоевременно убирают мусор", - добавил Потапов.

За плохую работу в праздники "неуд" мэрия поставила двум УК: "Новая волна Курган" и "Жилищник".

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Сити-менеджер Кургана пообещал чистить дороги от снега и вовремя убирать мусор

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Теги: Андрей Потапов, снег, уборка, улицы, дворы, дороги, мусор, отходы, Курган



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