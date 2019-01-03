Украина снова готовится к провокации в Керченском проливе

Украина заявила о намерении вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив, об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на заявление министра обороны Украины Юрия Бирюкова.

Как отметил глава военного ведомства, никто не может запретить украинским кораблям ходить из Черного в Азовское море.

Бирюков также подчеркнул, что в следующий раз сопровождать военные корабли при проходе через Керченский пролив будут международные наблюдатели.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали.