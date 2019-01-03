На спецсчет в банке для поддержки пострадавших в результате обрушения дома в Магнитогорске поступило уже более 7 млн рублей

На специальный счет в банке, открытый в поддержку пострадавших в результате обрушения дома в Магнитогорске, поступило уже 7,7 млн рублей.

Эти деньги предназначены для родственников погибших людей, а также для жильцов дома, которые лишились крыши над головой. Также средства предназначены и для эвакуированных граждан, которые находятся в пунктах временного пребывания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме этих денег руководство Магнитогорского металлургического комбината направило на спецсчет 10 млн рублей. Также по решению председателя совета директоров "ММК" Виктора Рашникова скоро будет оказана дополнительная адресная финансовая поддержка пострадавшим.