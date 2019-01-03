Киев объяснил закрытие все избирательных участков в России неверием в свободные выборы

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему Киев решил закрыть все избирательные участки при дипломатических учреждениях в России на предстоящих президентских выборах. По его словам, Киев заботится о "безопасности украинских граждан" и не верит в честные выборы на территории России. Об этом он написал в "Украинской правде".

Безопасность - это главный мотив, подчеркнул Климкин. По его мнению, граждане Украины подвергнутся "административному и пропагандистскому давлению" и "обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий". Также он опасается, что в состав избирательных комиссий будут введены "агенты ФСБ". Кроме того, он уверен, что проведение свободных и честных выборов в России заведомо невозможно, и это, по существу, и есть главная причина закрытия участков. "Безопасность граждан" - лишь повод.

Всего в России сейчас находятся более 2,5 млн украинских граждан, отметил Климкин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 31 декабря, в день старта избирательной кампании, ЦИК Украины постановил закрыть все участки для голосования в России. Они перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Адвокат Елена Лукаш заявила, что Киев фактически лишил права голоса 3 млн своих граждан, причем явно нелояльных к нынешнему режиму. Юрист Андрей Портнов назвал это одной из форм фальсификации выборов.