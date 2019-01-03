10-месячному малышу, спасенному из-под завалов магнитогорского дома, стало лучше

10-месячному мальчику Ивану, которого спасатели достали живым из-под обломков обрушившегося дома в Магнитогорске, стало лучше, об этом говорится в сообщении Минздрава РФ.

Как отметили в ведомстве, состояние ребенка стабилизировалось, ночь он провел спокойно, лабораторные показатели нормализовались.

Ранее Накануне.RU сообщало, что мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Напомним, обрушение части дома в результате взрыва газа случилось 31 декабря. На сегодняшний день из-под завалов извлечено 38 тел погибших.