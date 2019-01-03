После магнитогорской трагедии в ХМАО начали проверять газовое оборудование в жилых домах

В ХМАО начали проверять газовое оборудование в жилых домах - в Нефтеюганск отправилась лично глава Югры Наталья Комарова.

Напомним, после обрушения жилого дома в Магнитогорске было решено провести проверку газового оборудования в жилых домах на всем Урале.

"В Нефтеюганске к газу подключено 188 многоэтажных и 400 частных домов, внеплановые проверки проходят с 1 января", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы автономного округа.

Комарова лично приняла участие в неплановой проверке, посмотрела как ведется профилактическая работа, привлекаются ли к ней общественники.

Напомним, взрыв газа, который привел к обрушению целого подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, произошел утром 31 декабря прошлого года. На настоящий момент спасатели извлекли из-под завалов 38 тел погибших.