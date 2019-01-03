Спасатели достали тело тридцать восьмого погибшего при обрушении дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске тело тридцать восьмого погибшего в результате обрушения, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС России.

Сейчас судьба еще трех человек пока остается неизвестной.

Напомним, власти Челябинской области определились с размером денежной компенсации семьям погибших и пострадавших в результате магнитогорской трагедии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, подъезд жилого дома на улице Карла Маркса обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Предварительная причина - взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах всего уральского региона.