03 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нижневартовске столкнулись "скорая" и "Hyundai": есть жертвы

В Нижневартовске в ночной аварии погиб мужчина - водитель "скорой помощи".

ДТП произошло ночью 3 января у дома №11 на улице 60 лет Октября, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Столкнулись автомобиль медицинской службы "Ford" и "Hyundai Solaris". Водитель "скорой" от полученных травм скончался на месте аварии, второй водитель получил ушибы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Нижневартовск, скорая помощь, авария, смерть, гибель, водитель, Hyundai Solaris(2019)|Фото:УМВД России по ХМАО-Югре

Нижневартовск, скорая помощь, авария, смерть, гибель, водитель, Hyundai Solaris(2019)|Фото:УМВД России по ХМАО-Югре

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В Нижневартовске столкнулись "скорая" и "Hyundai": есть жертвы

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Теги: Нижневартовск, скорая помощь, авария, смерть, гибель, водитель, Hyundai Solaris



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