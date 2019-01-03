В Нижневартовске столкнулись "скорая" и "Hyundai": есть жертвы

В Нижневартовске в ночной аварии погиб мужчина - водитель "скорой помощи".

ДТП произошло ночью 3 января у дома №11 на улице 60 лет Октября, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Столкнулись автомобиль медицинской службы "Ford" и "Hyundai Solaris". Водитель "скорой" от полученных травм скончался на месте аварии, второй водитель получил ушибы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.