В южноуральском городе местные жители и полиция ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Коркино пропала 9-летняя Юля Л.

В полицию обратилась мать ребенка и сообщила, что 2 января ее дочь не вернулась с прогулки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас полицейские ищут ребенка везде - ходят по домам, опрашивают лиц, которые могли видеть Юлю. Стражам порядка помогают общественники, волонтеры и простые жители города. Пока поиски никаких положительных результатов не дали.