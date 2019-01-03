Власти Южного Урала определились с размером компенсаций семьям жертв и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи семьям погибших и пострадавших при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Сообщается, что помимо выделенных денег все граждане, лишившиеся крыши над головой, получат новое жилье - это будет дополнительное решение и информация о нем появится позже, рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

1 млн руб. получат семьи людей, которые погибли; 400 тыс. руб. - люди, получившие тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести; 200 тыс. руб. - за легкий вред здоровью.

Также власти Южного Урала определили размер компенсаций по утрате жилья - на эти деньги люди, лишившиеся крова, могут приобрести товары первой необходимости: вещи, продукты, предметы первой необходимости.

Владельцы или наниматели по договору соцнайма 3-комнатной квартиры - 500 тыс. руб. на семью; 2-комнатной - 400 тыс. руб. на семью; 1-комнатной - 300 тыс. руб. на семью.

Если человек фактически проживал, но не был прописан, он получит 50 тыс. руб. Такую же сумму получит человек, если он был прописан и проживал в жилье, но не был собственником. Также установлен размер единовременной помощи на одного человека - 10 тыс. руб.

Власти Челябинской области также выделят по 31,5 тыс. руб. на похороны каждого погибшего.