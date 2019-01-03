Умер певец Крис Кельми

Известный российский певец Крис Кельми умер 1 января этого года в своем подмосковном загородном доме.

Как пишут столичные СМИ, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная обильным употреблением алкоголя.

Известно, что Кельми в последние годы страдал алкоголизмом и часто появлялся на публике и в эфире федеральных каналов в пьяном виде.

Приехавшие к нему домой врачи не успели спасти певца, констатировав лишь его смерть. Кельми было 63 года. В 90-х годах прошлого века он был известен всей России как автор множества хитов.