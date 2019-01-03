Число жертв магнитогорской трагедии увеличилось до 37

Число жертв, которых спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, по данным на утро 3 января увеличилось до 37 человек, об этом сообщается на сайте губернатора Южного Урала.

Поиски еще четырех граждан продолжаются.

Глава региона Борис Дубровский продолжает общаться с людьми, он также провел заседание оперативного штаба.

Как ранее сообщало Накануне.RU, подъезд жилого дома на улице Карла Маркса обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина - взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах всего уральского региона.