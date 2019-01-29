Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку с командой Макгрегора
Российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев за драку с командой Конора Макгрегора на турнире UFC 229, пишет "Советский спорт".
Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Невада (NSAC).
Также россиянин должен заплатить штраф в размере 500 тыс. долларов.
Дисквалификация Нурмагомедова началась с 6 октября 2018 года.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов считает, что когда-нибудь может помириться со своим прошлым соперником Конором Макгрегором.