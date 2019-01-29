30 Января 2019
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Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку с командой Макгрегора

Российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев за драку с командой Конора Макгрегора на турнире UFC 229, пишет "Советский спорт".

Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Невада (NSAC).

Также россиянин должен заплатить штраф в размере 500 тыс. долларов.

Дисквалификация Нурмагомедова началась с 6 октября 2018 года.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов считает, что когда-нибудь может помириться со своим прошлым соперником Конором Макгрегором.

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Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку с командой Макгрегора

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Теги: Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, штраф, дисквалификация



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