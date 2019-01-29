30 Января 2019
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Происшествия Курганская область

В Курганской области объявили трехдневный траур по погибшим в пожарах детям

В Юргамышском районе Зауралья объявлен траур по погибшим в пожарах детям.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Также возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим.

Траур в районе объявлен распоряжением главы Игоря Касатова с 29 по 31 января.

"Выражаем скорбь по погибшим, соболезнуем их родным и близким", - говорится в сообщении.

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В Курганской области объявили трехдневный траур по погибшим в пожарах детям

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Теги: пожар, траур, Юргамышский район, Раздольная, Горохово, Зауралье



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