В Курганской области объявили трехдневный траур по погибшим в пожарах детям

В Юргамышском районе Зауралья объявлен траур по погибшим в пожарах детям.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Также возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим.

Траур в районе объявлен распоряжением главы Игоря Касатова с 29 по 31 января.

"Выражаем скорбь по погибшим, соболезнуем их родным и близким", - говорится в сообщении.