Киев: В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в альянс

В НАТО настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины в альянс, заявил министр обороны страны Степан Полторак в телеэфире. Так он прокомментировал сегодняшнее заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина к 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС и получит план действий по членству в НАТО.

Полторак сказал, что на последнем заседании НАТО, в котором он принимал участие, "практически все участники альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в альянс". Об этом он не раз говорил и в прошлом году.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года Рада проголосовала за то, чтобы записать в конституции курс на вступление страны в НАТО. Саму конституцию Порошенко обещал изменить к выборам.