Минпросвещения предлагает снизить нагрузку на учителей

Нагрузку на школьных учителей предлагают уменьшить. С таким предложением выступило Минпросвещения, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство подготовило и вынесло на общественное и экспертное обсуждение законопроект, который позволит оградить педагогов от излишней административной нагрузки", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Ольга Васильева полагает, что администрации школ должны создавать педагогу условия для профессионального роста, и эти вопросы предлагается отнесены к ведению Минпросвещения.