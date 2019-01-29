Минпросвещения предлагает снизить нагрузку на учителей
Нагрузку на школьных учителей предлагают уменьшить. С таким предложением выступило Минпросвещения, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерство подготовило и вынесло на общественное и экспертное обсуждение законопроект, который позволит оградить педагогов от излишней административной нагрузки", - говорится в сообщении.
Глава ведомства Ольга Васильева полагает, что администрации школ должны создавать педагогу условия для профессионального роста, и эти вопросы предлагается отнесены к ведению Минпросвещения.