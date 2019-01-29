29 Января 2019
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Политика Центральный ФО В России За рубежом Украина

Глава Нацразведки США заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента Украины

Глава Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Россия может осуществить попытку вмешаться в президентские выборы на Украине. Об этом он заявил на слушании в сенатском комитете по делам разведки, передает "Интерфакс".

Он предположил, что "Россия может использовать кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы на Украине".

Как сообщало Накануне.RU, выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля. Украинский президент Петр Порошенко объявил о том, что будет во второй раз баллотироваться на пост президента. Напомним, украинский политик Юлия Тимошенко объявила о своем выдвижении 22 января - в "день соборности" Украины. 

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Глава Нацразведки США заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента Украины

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Теги: Петр Порошенко, украина, выборы, нацразведка США



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