Обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки арестовали на два месяца

Обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи арестовали на два месяца, передает "Интерфакс". Такое решение принял Таганский суд Москвы.

"Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года", - говорится в решении суда.

Подозреваемый обвиняется в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Как сообщало Накануне.RU, полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.