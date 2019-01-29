В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили Накануне.RU в военном следственном управлении СК по Центральному военному округу.

Сообщается об окончании предварительного следствия в отношении экс-первого замначальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" Сергея Батукаева, бывшего руководителя проектов предприятия Натальи Буланцевой, а также бывших инженера Элизы Кучиной и директора "СК Северстрой" Глеба Суховеркова. Все они обвиняются в хищении чужого имущества в составе ОПГ.

По данным следствия, участники преступной группы составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству космодрома "Восточный", а также хищении 21 млн руб. при якобы закупке различных материалов.

Также отмечается, что Батукаев и Буланцева подготовили приказы о премировании подчиненных должностных лиц, по которым необоснованно было выплачено свыше 3,8 млн рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железногорский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее госкорпорация "Роскосмос" попросила дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный".

Напомним, строительство "Восточного" сопровождалось скандалами и возбуждением множества уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ в связи с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозин проинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. ведомство выявило растрат на 13 млрд руб.

В конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.