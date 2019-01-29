В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО Дальневосточный ФО В России За рубежом

В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили Накануне.RU в военном следственном управлении СК по Центральному военному округу.

Сообщается об окончании предварительного следствия в отношении экс-первого замначальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" Сергея Батукаева, бывшего руководителя проектов предприятия Натальи Буланцевой, а также бывших инженера Элизы Кучиной и директора "СК Северстрой" Глеба Суховеркова. Все они обвиняются в хищении чужого имущества в составе ОПГ.

По данным следствия, участники преступной группы составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству космодрома "Восточный", а также хищении 21 млн руб. при якобы закупке различных материалов.

Также отмечается, что Батукаев и Буланцева подготовили приказы о премировании подчиненных должностных лиц, по которым необоснованно было выплачено свыше 3,8 млн рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железногорский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее госкорпорация "Роскосмос" попросила дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный".

Напомним, строительство "Восточного" сопровождалось скандалами и возбуждением множества уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ в связи с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозин проинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. ведомство выявило растрат на 13 млрд руб.

В конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: красноярский край, хищения, закупки, космодром восточный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2019 10:13 Мск Подрядчика космодрома "Восточный" задержали при попытке улететь во Вьетнам

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети