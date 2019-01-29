Медведев поручил представить предложения о дополнительном финансировании программы №1432 до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить предложения по выделению дополнительных средств на субсидирование закупок сельхозтехники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Это и ряд других поручений даны по итогам совещания главы правительства 18 января в Краснодаре.

"Минсельхозу России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и Минфину России представить до 26 марта 2019 года в Правительство Российской Федерации предложения о выделении в 2019 году, а также в 2020–2025 годах дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским производителям сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1432 (с указанием источников и размеров финансирования) с учётом объёмов выпуска и потребности в указанной технике", - говорится в тексте поручения.

Кроме того, ведомству должно представить предложения о совершенствовании механизмов поддержки внутреннего спроса на российскую продукцию.

Также Медведев поручил ответственным ведомствам до 10 июня 2019 года представить в правительство предложения по стимулированию создания на территории РФ производства машин и оборудования для животноводства, садоводства и виноградарства.