Порошенко объявил, что идет на второй срок, и снова пообещал вступление в ЕС

Украинский президент Петр Порошенко объявил о том, что будет во второй раз баллотироваться на пост президента. Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". По его словам, желание идти на второй срок обусловлено "угрозой пророссийского реванша".

На мероприятии присутствовал премьер-министр страны Владимир Гройсман, который, как ранее сообщалось, имел серьезные разногласия с Порошенко. Вероятно, они преодолены, и Порошенко даже похвалил Гройсмана. Также присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов..

Одним из лозунгов форума стал "Реальные дела, а не лживые обещания", что в свете невыполненных обещаний Порошенко выглядит неуместно. Еще одним из лозунгов стал "Снова проголосовать за Порошенко - значит сохранить страну".

Сам Порошенко нахваливал свое правление. Он заявил, что две трети украинцев чувствуют себя счастливыми и это число растет. Все худшее позади, кризис отступает, под его руководством экономика развивается и растет 12 кварталов подряд, люди ездят в ЕС.

При этом он признал бедность населения и проблемы экономики, но по привычке свалил все это на Россию и превратил в свои достижения. Якобы Украина, несмотря на "российскую агрессию", за 5 лет достигла "невероятного".

Олигарх заявил, что необходим "холодный мир" с Россией, но на условиях Украины, т.е. капитуляции Донбасса. В конце он назвал это "выгодным Украине миром". Снова повторил известные тезисы о вхождении в Европу. По его словам, в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС.

Порошенко не упустил возможности пнуть своего главного соперника на выборах Юлию Тимошенко, пафосно обвинив ее в том, что в 2009 году она заключила невыгодный контракт с "Газпромом", заставив страну платить украинские деньги за российский газ. Тимошенко в долгу не осталась. Как раз накануне форума она написала в Facebook, что Украиной пять лет правит "коррумпированная мафия", которая прикрывается патриотическими лозунгами, а на деле растаскивает украденное "по офшорам и по Мальдивам".

"Вся коррупция держится на действующем президенте Петре Порошенко. Это его стиль правления и это его стиль жизни", - подчеркнула она.

Интересно, что Порошенко раскритиковал и шоумена Владимира Зеленского, не назвав его имени, но упомянув в контексте неприемлемого предложения вынести на референдум предложения президента России Владимира Путина. Таким образом, олигарх косвенно обозначил своих двух основных соперников.

В целом выступление Порошенко резко диссонировало с тем состоянием, в котором находится Украина, и создавало ощущение фальшивости. Он заявил о том, как он любит своих жену, детей и внуков, которые все сидели в первом ряду.

Последний опрос Института анализа и прогнозирования показал, что явным лидером президентской гонки является Тимошенко. За нее готовы проголосовать 20%. Далее идут Зеленский (почти 13%), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Порошенко - по 12%.

Политолог Константин Бондаренко сыронизировал по поводу названия форума.

"Порошенко дал понять, куда он собирается переехать после президентских выборов и где "его Ростов". Лозунг "Мы идем своим путем... в Брюссель" - более чем красноречивый. И упоминание о Крутах, которые являются не только символом героизма студентов, но и символом подлости и безмозглости тогдашнего руководства государства, очень уместно", - написал он.

Отметим, что бой под Крутами - это мифологизированное украинскими властями вооруженное столкновение, произошедшее 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты Черниговскй области, когда власти УНР бросили на бой с советскими отрядами, двигавшимися на Киев, студентов и курсантов. На Украине официально отмечается как "день памяти героев Крут".

Напомним, Тимошенко объявила о своем выдвижении 22 января - в "день соборности" Украины. Это не является случайностью: на Украине тотально продвигается изменение сознания, и переписывание истории имеет в этом процессе одно из ключевых значений.

Сами выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.