29 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Правоохранители продолжат проверять "заминированные" учреждения Перми

В Перми продолжается проверка обстоятельств "минирования" школ и мэрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

По состоянию на 18.00, взрывных устройств в зданиях, по которым поступили анонимные обращения, не нашли.

Напомним, людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". У школьников отменили занятия. Самой массовой из подобных стала серия минирований в сентябре 2017 г.

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Правоохранители продолжат проверять "заминированные" учреждения Перми

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Теги: эвакуация, Семья, Лента, школа №102, мэрия



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