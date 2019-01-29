Правоохранители продолжат проверять "заминированные" учреждения Перми

В Перми продолжается проверка обстоятельств "минирования" школ и мэрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

По состоянию на 18.00, взрывных устройств в зданиях, по которым поступили анонимные обращения, не нашли.

Напомним, людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". У школьников отменили занятия. Самой массовой из подобных стала серия минирований в сентябре 2017 г.