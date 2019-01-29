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В Перми общественники требуют от прокуратуры проверить законность сноса ДК "Телта"

Глава прикамского отделения "Сути времени" Павел Гурьянов обратился в прокуратуру. Он просит проверить, законен ли снос дома культуры Телефонного завода (ДК "Телта"), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Гурьянов уверен, что здание не находится в столь плохом состоянии, что его надо сносить, а не восстанавливать как учреждение культуры.

"В Перми не хватает площадок театру "У моста", балету Евгения Панфилова, огромному количеству коллективов негде репетировать и заниматься в полную силу. Артисты и бывший директор ДК Павел Курносов правильно говорят о том, что в нынешних экономических условиях город не будет в ближайшие 10-20 лет строить подобных учреждений", - заявил он Накануне.RU.

Визуальный и внутренний осмотр говорят о том, что оснований для сноса нет.

ДК Телта(2018)|Фото: pastvu.com

"Экспертиза обществу не предъявляется, действительно ли есть основания для сноса? Состояние здания ухудшается, потому что его не топят. Представители мингосимущества не обеспечивают ему должный уход, здание дома культуры намеренно делают аварийным. Потом его снесут, а дорогую землю с живописным видом на берегу Камы застроят", - заявил Гурьянов.

По его мнению, речь идёт об ущербе для культурной политики края.

"Мы просим прокуратуру инициировать новую экспертизу, запросить результаты других экспертиз и оценить состояние здания. И если есть возможность его перезапустить как культурное учреждение, сделать это, а тех, кто виновен в доведении здания до сегодняшнего состояния, привлечь к ответственности. Заявление я подал 28 января, его приняли, срок рассмотрения – 30 дней", - резюмировал общественник.

Напомним, ранее художественный руководитель театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обратились к губернатору края Максиму Решетникову. Они попросили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Власти Пермского края объявили аукцион на снос здания. Максимальная цена контракта – 13,6 млн руб.

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В Перми общественники требуют от прокуратуры проверить законность сноса ДК "Телта"

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Теги: дом культуры Телта, снос, Окулова 14, снос



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