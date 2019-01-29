"Единороссы" назвали обладателя освободившегося мандата депутата Пермского края

Политсовет "Единой России" определил сменщика депутата заскобрания Пермского края Александра Борисова, который прекратил полномочия в январе.

Члены президиума проголосовали за передачу мандата заместителю председателя общественной палаты Пермского края Марии Коноваловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения. Коновалова была следующей в партсписке.

Кандидатура будет предложена избирательной комиссии и направлена на согласование в президиум генсовета партии.