"Единороссы" назвали обладателя освободившегося мандата депутата Пермского края
Политсовет "Единой России" определил сменщика депутата заскобрания Пермского края Александра Борисова, который прекратил полномочия в январе.
Члены президиума проголосовали за передачу мандата заместителю председателя общественной палаты Пермского края Марии Коноваловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения. Коновалова была следующей в партсписке.
Кандидатура будет предложена избирательной комиссии и направлена на согласование в президиум генсовета партии.