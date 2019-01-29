"Полиция знала, но покрывала". В зауральском селе, где в пожаре погибла мать и трое ее детей, открыто торговали паленым спиртным

В селе Горохово Юргамышского района, где ночью 29 января в пожаре погибла мать и трое ее маленьких детей, якобы открыто торговали нелегальным алкоголем - об этом Накануне.RU рассказали сразу несколько местных жителей.

"У нас тут торгуют паленым спиртным, сразу несколько точек существует, где местные алкаши отовариваются. Все об этом знают. Точка есть на улице Заречной, на Колхозной, на Школьной. Вчера вечером у этой женщины, которая погибла, в гостях были двое мужчин - таких же выпивох как она. Пили, потом они ушли, а она уснула. Там еще сожитель ее был, но он спасся - в окно сиганул", - рассказала Накануне.RU местная жительница Ольга.

Другой житель Горохово по имени Иван сообщил, что в сельсовете и в полиции якобы знали о точках продажи "паленки", но молчали, чтобы не портить показатели.

"Есть у нас глава - Ольга Владимировна Делягина. Она прекрасно знает где, как и чем у нас незаконно торгуют. Но это на протяжении не одного года все происходит, никто ничего не делает. По сложившейся традиции у нас в деревнях и селах торгуют спиртным, и не всегда хорошего качества. Деревня спивается - работы нет, денег нет, пьют всякое пойло, травятся, вот сейчас и до трагедии допились", - рассказал мужчина.

Еще один житель села Горохово Юрий (имя изменено по просьбе мужчины - прим.) отметил, что якобы было много обращений устных к начальнику отдела полиции в Юргамыше Ерболу Нуганову, однако "правоохранители должным образом никогда не реагировали".

"Бывало, что участковый придет, штраф какой-нибудь выпишет или устно "люлей" навешает. Но активно то с этим никто не борется. Нуганова нужно в отставку отправлять, потому что тут логическая цепочка выстраивается: полиция бы пресекла продажу алкоголя в селе, покупали бы реже - ведь в соседнее село не наездишься каждый вечер, эта женщина бы не купила спиртное, не напилась бы до беспамятства и не уснула бы, наплевав на детей, а вовремя бы запах дыма учуяла, подняла бы всех по тревогу и вывела бы из дома. А ее сожитель очнулся, когда уже все горело. А ее с детьми бросил погибать", - рассказал Накануне.RU Юрий.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, обращаясь к жителям Зауралья, призвал их не злоупотреблять спиртным при наличии в доме несовершеннолетних детей.

Напомним, несколько дней назад в том же районе, но в деревне Раздольная в пожаре так же сгорело трое детей. Там предварительной причиной назвали неисправность печного оборудования. Про причины этого пожара власти региона и управление МЧС таинственно молчит.