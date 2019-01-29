29 Января 2019
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В Прикамье министру цифрового развития РФ представили опыт цифровизации "Протон-ПМ"

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил производственную площадку "Протон-ПМ" в Новых Лядах и принял участие рабочем совещании, на котором ему представили опыт цифровизации "Протон-ПМ".

Также участниками мероприятия стали губернатор Пермского края Максим Решетников и министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов.

Гендиректор "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов представил Константину Носкову работу интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Он сообщил, что на всех ее предприятиях бизнес-процессы организованы по единым стандартам, проводится единая техническая политика, выстраивается оптимальная кооперация с учетом загрузки производства, а лучшие практики, в числе которых и система менеджмента качества "Протон-ПМ", тиражируются на все компании холдинга.

Протон-ПМ, Максим Решетников(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Замгендиректора по развитию информационных технологий "НПО Энергомаш" Денис Савенков представил доклад о цифровых технологиях проектирования и производства продукции на предприятиях структуры. В частности, речь шла о таких проектах, как цифровой двойник изделия и 3D-модель – подлинник конструкторской документации двигателя, развитие системы навигационного управления оборудованием, "Мобильный АРМ руководителя", корпоративного портала поколения 2.0, внедрении систем PLM и ERP.

Предприятие автоматизировало более 700 бизнес-процессов в сфере производства, логистики, закупок, сбыта, контроллинга и бюджетирования, бухгалтерского учета и управления персоналом. Компании удалось усовершенствовать планирование, сократить производственный цикл, уменьшить торгово-материальные запасы и эффективно управлять себестоимостью продукции.

Исполнительный директор "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский сообщил, что цель предприятия к 2023 году создать гибкое адаптивное производство для изготовления современных типов двигателей и сложной машиностроительной продукции.

После совещания делегация ознакомилась с производственными возможностями "Протон-ПМ".

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В Прикамье министру цифрового развития РФ представили опыт цифровизации "Протон-ПМ"

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Теги: Протон-ПМ, Максим Решетников, Константин Носков



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