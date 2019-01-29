Вартовчанин получил "бронзу" на кубке Европы по плаванию "Euro meet" в Люксембурге

Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды на нескольких первенствах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В Красноярске 23-28 января прошёл ХХХ международный рейтинговый турнир по вольной борьбе гран-при "Иван Ярыгин". В нем участвовали 300 спортсменов из 23 стран. По результатам состязаний нижневартовский спортсмен Заурбек Сидаков получил гран-гри в весовой категории до 74 кг. Ханты-Мансийск с 22 по 27 января принимал первенство округа по биатлону среди юношей и девушек 2004-05 г.р. Команда Нижневартовска заняла второе командное место.

В Сургуте 25-26 января выбирали лучшего в греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года, до 24 лет. Соревнования проводились в рамках кампании "Спорт против наркотиков". Нижневартовские спортсмены получили три первых, одно второе и пять третьих мест. В Тюмени с 21 по 23 января прошел третий тур Кубка области по мини-футболу среди юношей 2007-08 г.р. Сборная команда города Нижневартовска заняла первое место. В это же время в Тобольске состоялся третий тур Кубка Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2009-10 г.р., где команда Нижневартовска одержала победу.

Кубок Европы "Euro Meet" по плаванию состоялся с 23 по 29 января в Люксембурге. Россию представлял и вартовчанин Никита Ульянов. На дистанции 50 м (на спине) он завоевал бронзовую медаль.