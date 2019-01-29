"На фото со спутника видно, что это далеко не кустарник": в Екатеринбурге жильцы дома возмущены вырубкой леса

Жители дома на улице Амундсена, 135 в Екатеринбурге продолжают отстаивать свои права. Ранее во дворе появился забор, ставший причиной массовой драки, а теперь вырубают лес.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

13 января во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор.

А через пару дней участники потасовки вновь появились во дворе. Жильцы, опасаясь новых провокаций, опять вызывали правоохранителей. На минувшей неделе рабочие закончили установку забора.

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, в настоящее время активисты дома продолжают работу с общественными организациями и государственными органами.

"Нас очень заинтересовала ситуация: в какой из периодов времени наша лесозащитная полоса (рядом расположена канализационная насосная станция) перешла в разряд самосевного кустарника? Это позволяет производить ее вырубку без последующего восстановления", - отметил он.

Лес до вырубки...

...и после

По его словам, даже на фото со спутника видно, что это далеко не кустарник. Житель добавил, что между тем, забор продолжают монтировать - но уже у дома по улице Мостовая, 53 б.

Фото со спутника

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