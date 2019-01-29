В Зауралье с родителей ребенка-инвалида в детсаду незаконно брали деньги за присмотр и уход

Прокуратуре удалось установить, что в одном из детсадов Кургана с родителей ребенка, приравненного к категории детей-инвалидов, брали деньги за присмотр и уход.

По закону такие услуги должны предоставляться бесплатно, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В адрес администрации детского сада было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Сейчас все денежные средства родителям вернули.