В Зауралье с родителей ребенка-инвалида в детсаду незаконно брали деньги за присмотр и уход
Прокуратуре удалось установить, что в одном из детсадов Кургана с родителей ребенка, приравненного к категории детей-инвалидов, брали деньги за присмотр и уход.
По закону такие услуги должны предоставляться бесплатно, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
В адрес администрации детского сада было внесено представление об устранении нарушений законодательства.
Сейчас все денежные средства родителям вернули.