29 Января 2019
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Общество В России

Уволенный из Росгеологии чиновник нашел работу за границей

Бывшего заместителя Росгеологии Руслана Горринга пригласили работать за границу. Об этом сам он сообщил журналистам. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" уволенный чиновник заявил, что планирует полететь в Африку.

Причиной увольнения Горринга стало видео, на котором чиновник откровенничает с партнерами по игре PUBG о работе в Росгеологии. Он рассказывает, в том числе, о сексуальной связи с подчиненными.

После публикации видео глава Минприроды принял решение об увольнении Руслана Горринга, но последний утверждает, что сам покинул пост. Утечку видео он приписывает неизвестным "заказчикам". "Не смогли найти в работе коррупционного. Осталось залезть в личное пространство в личное время и красиво упаковать", - приводит его слова радиостанция.

Поделился чиновник и своими планами на будущее - его уже пригласили работать за рубеж: "Мой уровень мне позволяет не переживать за работу".

Добавим, что после скандала перестал работать сайт Росгеологии, ресурс до сих пор недоступен.

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Уволенный из Росгеологии чиновник нашел работу за границей

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Теги: Росгеология, Руслан Горринг, увольнение



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