29 Января 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале родители учеников могут пожаловаться на незаконные сборы денег

Южноуральские родители могут сообщить в прокуратуру о незаконном и принудительном сборе денег администрацией образовательного учреждения.

Надзорное ведомство открывает "горячую линию", сообщили Накануне.RU в пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Родители могут обратиться в прокуратуру области в рабочее время с 9.00 до 18.00 по телефонам: (8351) 239-21-75, 239-21-07.

Полученная информация будет проверена и если она подтвердится, прокуроры примут соответствующие меры.

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На Южном Урале родители учеников могут пожаловаться на незаконные сборы денег

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Теги: родители, школа, ученики, прокуратура, жалобы, сбор, деньги



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