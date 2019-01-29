На Южном Урале родители учеников могут пожаловаться на незаконные сборы денег

Южноуральские родители могут сообщить в прокуратуру о незаконном и принудительном сборе денег администрацией образовательного учреждения.

Надзорное ведомство открывает "горячую линию", сообщили Накануне.RU в пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Родители могут обратиться в прокуратуру области в рабочее время с 9.00 до 18.00 по телефонам: (8351) 239-21-75, 239-21-07.

Полученная информация будет проверена и если она подтвердится, прокуроры примут соответствующие меры.