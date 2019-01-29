Виталий Мутко в Челябинске проверит подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко 1 февраля посетит Челябинск, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе визита в Челябинск Мутко намерен осмотреть объекты, возводимые к саммитам ШОС и БРИКС. В частности, планируется, что он посетит аэропорт и аэродром.

Напомним, Виталий Мутко назначен куратором строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. На совещании в Москве он поставил задачу федеральным министерствам оказывать максимально оперативное содействие властям Челябинской области при урегулировании необходимых для подготовки к саммитам вопросов.

Мутко также поручено проконтролировать расселение людей из дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва 31 декабря 2018 года. По некоторым данным, этот город он посетит 31 января.