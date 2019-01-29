29 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Десятки учебных заведений Югры закрываются на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Югре растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным окружного Роспотребнадзора заболеваемость на 18,74% превысила недельный эпидемический порог, передает корреспондент Накануне.RU.
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С диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировано 313 человек, что выше уровня предыдущей недели на 17,23%. Учебные заведения автономного округа закрываются на карантин. В частности, разобщено два колледжа: в Югорске и Советском районе. Полностью закрыты восемь детских садов. Из них пять в Югорске, один в Советском районе и два в Березовском. Частично закрыты 62 группы в детских садах Югры. Полностью закрыто 20 школ. Из них: 11 в Советском районе, семь в Югорске, два в Березовском районе. Частично закрыты 15 классов в трех школах Ханты-Мансийска.

Превышение среднеокружной заболеваемости отмечается в девяти муниципалитетах округа: Югорске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Урае а также в Кондинском, Советском, Октябрьском, Березовском районах.

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Десятки учебных заведений Югры закрываются на карантин из-за гриппа и ОРВИ

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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